Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Enhanced Edition стал дешевле

05.01.2020, 22:21, Разное

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию ноутбука Mi Notebook Enhanced Edition. Новинка стоит дешевле оригинала, чем привлекла внимание потребителей.
В 2019 году китайская фирма заявила о выходе на рынок Mi Notebook Pro Enhanced Edition стоимостью 1105 долларов. Теперь же в продаже имеется модернизированная версия этого гаджета по цене 850 долларов. Стоит он дешевле из-за уменьшения объемов памяти. Если предыдущая модель получила 16 Гб «оперативы» и 1 Тб SSD, то второе поколение обладает 8 Гб/512 Гб памяти. Также новинка функционирует на платформе Core i5-10210U, а не на Core i7-10510U, как оригинал.

Других изменений нет. Ноутбук по-прежнему имеет 15-дюймовым дисплеем IPS с охватом 100% цветового пространства, обладает новой системой охлаждения с парой тепловых трубок и поддерживает опцию оперативной передачи данных со смартфонами.



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