Сторонники Гуайдо устроили штурм парламента Венесуэлы

Оппозиционные депутаты и сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо пытаются прорваться в здание парламента Венесуэлы, сообщают информационные агентства.
В Twitter Национальной ассамблеи опубликована видеозапись того, как оппозиционеры перелезают через ограждения территории парламента. Правоохранители оттесняют сторонников Гуайдо от входа в здание.
«Режим применяет силу, чтобы не дать нам остановить это шоу», – приводит ТАСС текст сообщения, сопровождающего видео.
Сам Гуайдо и его жена находятся среди собравшейся у здания парламента толпы.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 5, 2020
Напомним, Гуайдо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы по итогам голосования депутатов.
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