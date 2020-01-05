Сторонники Гуайдо устроили штурм парламента Венесуэлы

Оппозиционные депутаты и сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо пытаются прорваться в здание парламента Венесуэлы, сообщают информационные агентства.

В Twitter Национальной ассамблеи опубликована видеозапись того, как оппозиционеры перелезают через ограждения территории парламента. Правоохранители оттесняют сторонников Гуайдо от входа в здание.

«Режим применяет силу, чтобы не дать нам остановить это шоу», – приводит ТАСС текст сообщения, сопровождающего видео.

Сам Гуайдо и его жена находятся среди собравшейся у здания парламента толпы.

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— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 5, 2020

Напомним, Гуайдо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы по итогам голосования депутатов.

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