В Черновицкой области два человека получили ранения в результате стрельбы

05.01.2020, 22:18, Новости дня

В Черновицкой области в селе Неполоковцы Кицманского района в ночь на 5 января мужчина открыл стрельбу по односельчанам. В результате два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

У одного пострадавшего рваная рана головы, а у второго – травма из-за удара рукояткой оружия по голове. После оказания помощи их отпустили.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор. У него изъяли стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переделки под отстрел травматических патронов и меч, который у мужчины был с собой.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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