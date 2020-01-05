Показ мод в костеле Святого Николая решили не проводить после реакции посла Польши в Украине

В костеле Святого Николая в Киеве не будут проводить показ мод, так как настоятель храма выступил против проведения мероприятия. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в Facebook 4 января.

«Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины – не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля», – написал он.

Показу мод у будівлі костьолу Святого Миколи, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної… Posted by Володимир Бородянський on Laupäev, 4. jaanuar 2020

Перед этим 4 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий возмутился в Twitter из-за планов украинского дизайнера Алены Серебровой провести показ мод в костеле.

Он опубликовал статью «Обозревателя», о том, что Сереброва в письме к Бородянскому попросила способстовать предоставлению помещение храма для показа ориентировочно в период с 15 по 29 февраля.

«Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?», – заявил Цихоцкий.

Pokaz mody w zagrabionej przez bolszewików i dotychczas niezwróconej kijowskiej * wi * tyni? https://t.co/AY5AC1uOF2

— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 4, 2020

После того, как Бородянский сообщил, что показа не будет, посол Польши в Украине перепостил его сообщение в Facebook и написал: «Браво, господин министр!».

Костел Святого Николая – действующий римо-католический храм, построенный в 1899 – 1909 годах. В 1978 году по приказу правительства УССР здание переоборудовали под концертный зал для Республиканского дома органной и камерной музыки. Сейчас в помещении проводят службы для прихода Святого Николая Римско-Католической церкви. Национальный дом камерной и органной музыки использует его для концертов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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