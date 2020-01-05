В Петербурге после перекрытия дороги фанатами с файерами возбудили дело о хулиганстве

В Петербурге вечером 3 января группа футбольных фанатов временно перекрывала автомобильное движение на проспекте Бакунина. Они разбежались до прибытия полицейских, котораые расследуют инцидент по статье о хулиганстве, сообщили источники ТАСС и «Комсомольской правды».

Акцию около 15-20 фанатов провели у бара Hooligans в начале проспекта: согласно видео от местных жителей, которое опубликовала «Фонтанка», они вышли на пустую дорогу и начали жечь фальшефейеры и дымовые шашки. Жалоба в дежурную часть поступила около 22:30 мск, на место отправили три наряда полиции, однако те никого не нашли.

Они также выкрикивали название команды «Зенит», фанатские песни, речевки и, предположительно, нацистские лозунги, вскидывая обе руки вверх. Из-за плохого качества съемки разобрать их слова невозможно. Собеседник «КП» и BAZA в правоохранительных органах утверждает, что они в том числе кричали нацистское приветствие «Хайль Гитлер».

«Фонтанка» утверждает, что вскоре дело было прекращено, а на нескольких участников акции за перекрытие дороги были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве: сотрудники Центра «Э» не услышали на роликах нацистских лозунгов — фанаты «Зенита» кричали песню «Ни "Спартак", ни мусор, ни "Торпедо" // Нас не смогут переубедить!»

Источник: Новая газета

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