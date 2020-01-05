В США невеста прошлась к алтарю с привязанным к шлейфу платья младенцем

На свадьбе в штате Теннеси (США) невеста своеобразно позаботилась о своей маленькой дочери, которой на тот момент исполнился месяц от роду. Девушка привязала младенца к шлейфу подвенечного платья и прошлась к алтарю.

Пользователи Reddit, где появилась соответствующая публикация, сначала подумали, что ребенок – это кукла, однако жительница призналась, на фото – действительно ее дочь. После этого многие раскритиковали невесту, подвергшую младенца опасности, а также гостей, не сделавших замечание молодой матери. Девушка в свое оправдание отметила, «Иисус был на ее стороне»: малышка на шлейфе платья не пострадала, а свадьба прошла прекрасно. Слова героини кадра приводит агентство The Sun.

Данное торжество состоялось еще в 2014 году. Однако публикация стала вирусной только сейчас, спустя почти пять лет после этой примечательной свадьбы.

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