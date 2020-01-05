Тюнеры Wald представили тюнингованный Mercedes-Benz S-Class

Продолжительное время фирменная таблица Black Bison применялась ателье Wald на всевозможных автомобилях. Теперь ею обзавелся Mercedes-Benz S-Class.

Набор улучшений, предназначенный для модификации S-Class W222, состоит из боковых «юбок», модернизированных спойлеров заднего и переднего бамперов, передних крыльев с вентиляцией, держателя номерного знака и панели сотки. Работники ателье внедрили в Mercedes-Benz глушитель из нержавейки, хромированную радиаторную решетку. Черные элементы и эмблемы Black Bison и Wald.

За исключением рычага переключения передач из углеволокна, других новинок в салоне немецкого автомобиля нет. Вместе с тем, имеется ряд организации, которые могут изменить интерьер машины, производительность которой осталась прежней.

Mercedes-Benz S-Class от Wald был представлен в декабре ушедшего года на форуме в Осаке. Помимо этой модели, гости смогли увидеть тюнинговые разработки компаний Suzuki, Nissan и Toyota.

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