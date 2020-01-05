Джонсон не увидел причин оплакивать Сулеймани

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Джонсон назвал Сулеймани «угрозой» для интересов Великобритании.
«Мы не будем оплакивать его смерть», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Глава британского правительства заявил, что «призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе». По его словам, «это не отвечает ничьим интересам».
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Последнее: Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Джонсон назвал Сулеймани «угрозой» для интересов Великобритании. «Мы не будем оплакивать его смерть», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Глава британского правительства заявил, что «призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе». По […]
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