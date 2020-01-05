Джонсон не увидел причин оплакивать Сулеймани

05.01.2020, 21:58, Новости дня

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Джонсон назвал Сулеймани «угрозой» для интересов Великобритании.

«Мы не будем оплакивать его смерть», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Глава британского правительства заявил, что «призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе». По его словам, «это не отвечает ничьим интересам».



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Последнее: Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Джонсон назвал Сулеймани «угрозой» для интересов Великобритании. «Мы не будем оплакивать его смерть», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Глава британского правительства заявил, что «призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе». По […]

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