Иран полностью вышел из ядерной сделки после убийства Сулеймани

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, информирует агентство Associated Press.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран больше не будет соблюдать никаких условий и ограничений, установленных соглашением, которое было подписано в 2015 году.

До этого Иран поэтапно выходил из сделки, а страны-партнеры настаивали на ее сохранении.

В то же время в сообщении сказано, что Иран «остается открытым для переговоров с европейскими партнерами» и не отступает от «данных ранее обещаний, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия».

Решение приняли после того, как 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Сегодня тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей. Из-за убийства генерала между США и Ираном обострились отношения.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его «катастрофическим». По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон «проблемным партнером» и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

27 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое входит в систему ООН, заявило, что Иран нарушил заключенную в 2015 году с ведущими мировыми державами «ядерную сделку».

19 ноября США восстановили санкции против ядерного объекта Фордо в Иране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, информирует агентство Associated Press. Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран больше не будет соблюдать никаких условий и ограничений, установленных соглашением, которое было подписано в 2015 году. До этого Иран поэтапно выходил из сделки, а страны-партнеры настаивали на ее сохранении. В то же время в сообщении сказано, […]