В МИД Ирака назвали убийство Сульмани нарушением суверенитета

5 января в министерстве иностранных дел Ирака убийство иранского генерала Касема Сулеймани назвали нарушением суверенитета и условий присутствия американских войск в стране. Об этом говорится в заявлении для прессы.

МИД Ирака направил два одинаковых письма с жалобами главе Совета безопасности и Генеральному секретарю ООН через иракское представительство в Нью-Йорке.

Ирак требует, чтобы Совбез ООН осудил атаки США на иракские объекты и убийство «дружеских военных лидеров» на территории страны.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января стало известно, что коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 5 января в министерстве иностранных дел Ирака убийство иранского генерала Касема Сулеймани назвали нарушением суверенитета и условий присутствия американских войск в стране. Об этом говорится в заявлении для прессы. МИД Ирака направил два одинаковых письма с жалобами главе Совета безопасности и Генеральному секретарю ООН через иракское представительство в Нью-Йорке. Ирак требует, чтобы Совбез ООН осудил […]