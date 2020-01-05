Мнение: Возмущённые убийством айтишника омичи вышли на стихийный митинг

Жители Омска в субботу вышли на митинг с требованием провести тщательную проверку по делу музыканта Дмитрия Федорова, которого нашли обезглавленным через несколько дней после того, как он заявил в видеообращении, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. В качестве основных официальных версий рассматриваются гибель под колесами электрички или самоубийство. Родные и близкие погибшего утверждают, что он не стал бы кончать с собой. В январе Федоров должен был жениться.

Сотрудники Росгвардии остановили омича 15 декабря и попросили показать содержимое карманов. Как рассказывал сам Федоров в видеообращении, один из сотрудников своей рукой полез в карман куртки молодого человека, после чего из-под руки росгвардейца выпал сверток. В другом кармане Федорова оказалось еще четыре свертка. Его задержали и сутки продержали в отделе полиции, а затем отпустили под подписку о невыезде.

На омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Адвокат по назначению рекомендовал Федорову признать вину, но тот нашел нового защитника Игоря Суслина и рассказал о противоправных действиях силовиков. 25 декабря Федоров пожаловался в отдел собственной безопасности Росгвардии. 26 декабря он должен был пойти туда вместе с адвокатом, но пропал. Позже его тело с отрезанной головой было найдено на железнодорожных путях.

Участники митинга в Омске выразили сомнение в официальной версии следствия, по которой Федоров распространял при помощи закладок «соль». Протестующие потребовали провести «тщательную, честную и независимую проверку действий сотрудников Росгвардии и полиции», задержавших Дмитрия, а также проверить законность процессуальных действий по делу Федорова и прекращения уголовного дела не по факту его смерти, а по факту его непричастности к преступлению, пишет портал НГС.

Несколько человек пришли с плакатами: «Подкиньте себе совесть», «Почему полиция скрывает правду по делу Дмитрия Федорова?», «Коррупционеров вон из полиции», «На месте Федорова может оказаться каждый».

Невеста погибшего Людмила Троицкая сказала на митинге, что у нее есть вопросы к оперативникам, следователю, которая, по мнению девушки, «фальсифицировала документы», гражданскому адвокату. «Мне страшно жить в этой стране. Мы здесь просто никто. Я не знаю, как здесь можно жить — планировать семью, детей», — сказала она в слезах.

По словам Троицкой, в день гибели они с Федоровым периодически переписывались, и она знала, где находится молодой человек, до тех пор, пока он не пропал из Сети. Девушка считает, что незадолго до гибели с Федоровым «что-то случилось», и нужно выяснить, что конкретно произошло. В версию самоубийства она не верит: даже если бы он решил покончить с собой, он хотя бы написал невесте слова прощания, убеждена Людмила.

Депутат горсовета Дмитрий Петренко указал на ряд несоответствий в деле. В десяти протоколах осмотра места происшествия сказано, что Федоров якобы распространял наркотики через закладки 16 декабря, хотя этот день он провел в полиции. Петренко также отметил, что к уголовному делу, до того, как оно было заведено, не были приобщены ни видеозапись личного досмотра Федорова, ни материалы оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, непонятно, на основании чего дело вообще было заведено.

По данным силовиков, в телефоне Федорова были найдены фотографии закладок с геометками, но защита до сих пор не может выяснить, где находится телефон. К делу он не приобщен. Есть сомнения в том, что у Федорова проводился обыск: в протоколе указано, что он проходил 16 декабря с 18:20 до 19 часов. Но в это время молодой человек находился в полиции, как и следователь Екатерина Чайка, не поставившая подпись под протоколом.

Кроме того, в протоколе одной из понятых значится Елена Ереемева — полная тезка родственницы Чайки. Указанного в протоколе дома с адресом проживания Еремеевой в Омске не существует, а второго понятого защита вообще не смогла найти, пишет портал «Сибирь.Реалии».

Отец погибшего в разговоре с изданием Om1.ru сказал, что от семьи «все скрывают». «Мы не знаем ничего. Понимаете, чтобы верить в какую-то версию, необходимо знать хотя бы какие-то факты. От нас же все скрывают, нам ничего не говорят», — отметил он.

Участники митинга подписались под обращением в прокуратуру Омской области с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов.

— В общем-то, — добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, — случай, поразительно похожий на «дело Голунова», однако Омск не Москва, и тут столь скоро по либеральным каналам не распространяется информация о задержании «своих», тут нравы суровы, слишком громко говрящую голову могут и на рельсы пристроить. Как и в Москве, мгновенная (с сибирскими поправками, с подмороженностью — через неделю) мобилизация граждан (там сейчас от минус 27 до минус 37, только что сам вернулся) — радует, и случай может стать поводом куда более далеко идущих волнений, чем «дело Голунова», потому что Голунов-то здравствует. Интересно, что та же самая «Медуза» на этот случай не обратила столько же внимания: видно, что зима не лето для либералов…

https://forum-msk.org/material…

Источник: Конт

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Последнее: Жители Омска в субботу вышли на митинг с требованием провести тщательную проверку по делу музыканта Дмитрия Федорова, которого нашли обезглавленным через несколько дней после того, как он заявил в видеообращении, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. В качестве основных официальных версий рассматриваются гибель под колесами электрички или самоубийство. Родные и близкие погибшего утверждают, что он […]