Лобода поздравила Линдеманна с 57-летием юмористическим видео с «Вечернего Урганта»

Светлана Лобода посетила передачу «Вечерний Ургант», в ходе которой спела на немецком языке песню про «маленькую ёлочку». Затем певица разместила видео на странице в Instagram, таким образом поздравив Тилля Линдеманна с 57-летием.
На просторах Сети давно ходят слухи об отношениях между украинской знаменитостью и зарубежным музыкантом. Некоторые поклонники уверены, что младшая дочь Лободы появилась на свет от солиста Rammstein. Вот только сами звезды никак не комментируют эту информацию, из-за чего интрига остается. На днях артистка снова спровоцировала волну обсуждений посредством публикации в блоге. Она поделилась с фолловерами фрагментом с «Вечернего Урганта». В подписи к сюжету исполнительница поздравила Линдеманна с днем рождения и назвала его «своим».
Видео вызвало бурную реакцию подписчиков Лободы, из-за чего они начали задавать различные вопросы. Тем не менее певица продолжила хранить молчание.
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Последнее: Светлана Лобода посетила передачу «Вечерний Ургант», в ходе которой спела на немецком языке песню про «маленькую ёлочку». Затем певица разместила видео на странице в Instagram, таким образом поздравив Тилля Линдеманна с 57-летием. На просторах Сети давно ходят слухи об отношениях между украинской знаменитостью и зарубежным музыкантом. Некоторые поклонники уверены, что младшая дочь Лободы появилась на […]
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