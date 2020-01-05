Лобода поздравила Линдеманна с 57-летием юмористическим видео с «Вечернего Урганта»

05.01.2020, 21:21, Разное

Светлана Лобода посетила передачу «Вечерний Ургант», в ходе которой спела на немецком языке песню про «маленькую ёлочку». Затем певица разместила видео на странице в Instagram, таким образом поздравив Тилля Линдеманна с 57-летием.
На просторах Сети давно ходят слухи об отношениях между украинской знаменитостью и зарубежным музыкантом. Некоторые поклонники уверены, что младшая дочь Лободы появилась на свет от солиста Rammstein. Вот только сами звезды никак не комментируют эту информацию, из-за чего интрига остается. На днях артистка снова спровоцировала волну обсуждений посредством публикации в блоге. Она поделилась с фолловерами фрагментом с «Вечернего Урганта». В подписи к сюжету исполнительница поздравила Линдеманна с днем рождения и назвала его «своим».

Видео вызвало бурную реакцию подписчиков Лободы, из-за чего они начали задавать различные вопросы. Тем не менее певица продолжила хранить молчание.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Светлана Лобода посетила передачу «Вечерний Ургант», в ходе которой спела на немецком языке песню про «маленькую ёлочку». Затем певица разместила видео на странице в Instagram, таким образом поздравив Тилля Линдеманна с 57-летием. На просторах Сети давно ходят слухи об отношениях между украинской знаменитостью и зарубежным музыкантом. Некоторые поклонники уверены, что младшая дочь Лободы появилась на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика