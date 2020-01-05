Эксперт Наталья Шагайда рассказала о возможном росте цен на хлеб и овощи

Эксперт предупредила россиян о вероятном росте цен на некоторые продукты. По словам Натальи Шагайды, сначала подорожают овощи и хлеб, так как эти товары являются наиболее востребованными на рынке.

На стоимость влияет спрос на определенный ассортимент. Последние годы в РФ уровень доходов жителей оказывает серьезное влияние на рост цен. Обеднение народа влечет за собой увеличение популярности ряда продуктов, в частности хлеба и овощей, в связи с чем они будут дорожать. Наталья Шагайда пояснила о воздействии сельского хозяйства на стоимость зерна. Ежегодно качество товаров фермеров снижается, из-за чего они вынуждены применять дорогие препараты для конкуренции. В результате увеличивается стоимость продукции, а от этого страдает обычный покупатель.

По информации экспертов, в Ингушетии и Дагестане люди тратят больше половины своих доходов на еду. В Москве, Татарстане и Ханты-Мансийском АО данный показатель составляет 25%, а в других регионах РФ – 40%. На сегодня, отмечает эксперт, в стране за чертой бедности проживают более 19 млн человек.

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