От диалога к полноценному сотрудничеству — France info о своём видении отношений России и Европы в 2020 году

Вопрос отношений с Россией в 2020 году будет крайне актуален для Европы ввиду ожидающих её политических, экологических и энергетических конфликтов, уверен журналист France info Жозе Мануэль Ламарк. По его словам, в период, когда континент вновь стоит на перепутье, пришло время возобновить конструктивный диалог с Москвой, который должен в будущем перерасти в полноценное сотрудничество.



Reuters

Какая РФ ждёт Европу в 2020 году, задаётся вопросом журналист France info Жозе Мануэль Ламарк. Как отмечает автор, в год нового состава Еврокомиссии, ожидаемого брексита и ограничения свобод в восточноевропейских странах, этот вопрос чрезвычайно актуален.

Недавно учёные подняли тревогу, заявив о том, что магнитный полюс Земли смещается в сторону России. И хотя эта новость относится скорее к геофизической, чем к геополитической области, подобный образ довольно символичен, замечает Ламарк. По его мысли, все страны и континенты находятся сегодня в движении — и политические проблемы несут им не меньшую угрозу, чем проблема изменения климата.

По убеждению автора, подвести итоги положения дел на планете невозможно без обсуждения европейского вопроса. По его словам, слабым звеном в европейской цепи является оборона, поскольку известно, что выдержать конфликт сегодня способны лишь две армии — британская и французская. Однако помимо вооружённых конфликтов, угрожающих Европе уже сегодня, существуют и угрозы будущего — демографические, климатические и энергетические конфликты. Последние, по мысли журналиста, представляют наибольшую важность, поскольку в мире будущего на смену ядерному оружию в качестве инструмента геополитического влияния придёт электричество и газ.

«Маленькая с точки зрения географии, однако имеющая огромный потенциал с точки зрения принятия решений и действий, хранительница единственного в мире водного континента — Средиземноморья, Европа в очередной раз в современной истории оказалась на перепутье», — пишет обозреватель France info. Её развитие и расширение зависят от её способности обеспечить собственную автономию и независимость на всех уровнях.

Как напоминает Ламарк, в настоящий момент разрабатывается три проекта газопроводов для поставки топлива в Европу: Eastmed, в котором задействованы Израиль, Греция и Кипр, «Турецкий поток» с участием Болгарии и российский «Северный поток — 2», проходящий через Северную Европу. «Европе нужен газ, и «поставщики» хорошо это знают», — отмечает журналист, имея в виду, в первую очередь, турецкого президента Реджепа Тайипа Эродгана и российского лидера Владимира Путина. Даже если сегодня климатические изменения «смягчают» европейские зимы, никто не застрахован от изменения этой тенденции, при котором потребность Европы в газе возрастёт, как и её зависимость от «поставщиков».

Сегодня перед угрозой экспансии со стороны Китая, соглашения которого с Россией стали отражением «бдительности» Москвы в отношении «великого соседа», Европа в очередной раз склонна колебаться в отношении возможного расширения за счёт восточных или балканских стран и играть в «угадайку» с Россией, что в краткосрочной перспективе не принесёт ничего кроме вреда, пишет автор.

«Все мировые индикаторы сегодня в красной зоне, и если Европа продолжит опираться лишь на свою экономическую мощь, её будет недостаточно для обеспечения ей безмятежного будущего», — уверен обозреватель. В период, когда некоторые европейские страны «засматриваются» в сторону Вашингтона, новый состав Европейской комиссии не может наладить работу, для Европы настало время восстановления конструктивного диалога с Россией — «диалога будущего, который непременно должен привести к настоящему сотрудничеству», убеждён Ламарк.

Как отмечает журналист, экономический и промышленный мир понял это быстрее государств и их представителей. Тем временем, достаточно следить за новостями Совета Европы — «настоящей витрины европейской геополитической реальности» — среди 47 членов которого значительно выделяются Франция, Великобритания, РФ и Турция, уверен автор. «Вот почему Европе необходимо повысить сознательность, ведь наше время сочтено, и Москве это хорошо известно, ведь она всегда работала на долгосрочную перспективу, в то время как мы слишком долго практиковали недальновидную политику», — заключает обозреватель.

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