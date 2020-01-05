Мнение: Они убили Сулеймани, чтобы сохранить Ирак, вместо этого они должны его потерять!

В то время, как в парламенте Ирака под крики "Смерть Америке и Израилю" и "Сулеймани!" собирали необходимых для кворума 170 депутатов, глава ливанской Хезбаллы Хасан Насралла выступил с обращением.

Основные тезисы послания лидера ливанской "Хезбаллы".

1. День смерти Сулеймани — начало новой эры не только для Ирака и Ирана, но и для всего региона. Мы находимся в новой фазе. Все что было раньше будет сильно отличаться от того, что последует теперь.

2. Когда Кассем Сулеймани навещал меня (через аэропорт Дамаска), он часто плакал, вспоминая павших мучеников, надеясь, что он умрет, как они, нет от возраста или болезни. Его надежда на мученичество была достигнута.

3. То же самое с Аль Мухандисом. Он приехал навестить меня в южном пригороде Бейрута 3 месяца назад и сказал: «Война с ИГИЛ окончена, и я выжил, не приняв мученичества». Мы, верующие, никогда не проигрываем. Когда мы побеждаем, мы побеждаем, когда мы погибаем, мы побеждаем. Поздравляем наших мучеников.

4. Кассем Сулеймани был разорван на части, как (имам) Аль Хуссейн. Это было больше, чем он просил. Все, что осталось от него и его спутников, было осколками.

5. Итак, мы столкнулись с явным жестоким преступлением, которое совершил Трамп. Это не нераскрытое преступление, а очень ясное, заказанное Трампом и осуществленное армией США. Ладно. Давайте вспомним что этому предшествовало..

6. Внешняя политика США была одним провалом за другим, как и его главная цель — свергнуть иранский режим. Их вторичной целью являются желаемые ими изменения на Ближнем Востоке, которые потерпели неудачу, несмотря на все давление. Таким образом, Трамп собирается на выборы с полным провалом по Ирану.

7. Также политика Трампа была полной неудачей и полна путаницы в Сирии, где он предал своих собственных курдских союзников, чтобы уйти, но затем в итоге остался ради нефти, а не ради своих союзников. Неудача в Сирии.

8. Политика Трампа также потерпела провал в Ливане. Сатерфилд пригрозил бейрутским чиновникам израильской бомбардировкой, если не будут закрыты объекты Хесбаллы в Бекаа. Мы сказали ему, что готовы к этому. Они ничего не достигли.

9. В Афганистане политика Трампа провалилась, а с палестинцами его «Дело века» — полный провал. Полный провал везде … что приводит нас к его провалу в Ираке ..

10. Если Трамп остался в Сирии ради нефти, как вы думаете, для чего он в Ираке? Контролировать нефтяные месторождения. Он не хочет стабильного правительства в Ираке, если оно не находится под полным контролем США. Вот почему американцы создали ИГИЛ, как предлог, чтобы остаться.

11. Мы сорвали американский заговор в Ираке, победив ИГИЛ так быстро, насколько это было возможно, что и сделали Кассем Сулеймани и Абу-Мухандис. С тех пор иракцы начали повышать свои голоса, требуя ухода США.

12. Большинство в парламенте Ирака являются патриотами и они сформировали правительство при премьер-министре Махди, что сделало положение США затруднительным. Они отказались от кампании давления против Ирана, отказались от «Сделки века», настояли на том, чтобы открыть пограничные переходы с Сирией, отправились в Китай для инвестиций. США почувствовали, что теряют Ирак.

13. В настоящее время США пытаются убить иракский народ и подтолкнуть его к междоусобицам друг против друга и против Ирана с помощью схем протестов и других действий. Но позиция иракских политических и религиозных властей была мудрой и предотвратила хаос.

14. В Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, Афганистане. Везде политика США потерпела крах. Во многом благодаря Кассему Сулеймани.

15. Израиль мог убить Кассема Сулеймани в Сирии, но они не посмели. Они заставили американцев сделать это. Потому что он воплощал в себе само движение Сопротивления во всем регионе.

16. Наш ответ на это убийство должен заключаться в срыве замыслов и целей США. Дело не в количестве тел. Мы не два враждующих племени, а два противоположных видения и проекта для региона. Наш успех мешает им контролировать регион и его ресурсы.

17. Весь мир сегодня ожидает, что парламент Ирака заставит США вывести войска из страны. Премьер-министр Ирака кажется готовым к этому. Мы надеемся, что Ирак и его люди готовы вытеснить американцев.

18. Народ Ирака, внуки Имама Аль Хуссейна не оставят ни одного американского солдата в Ираке! Наименьший ответ на убийство Кассема Сулеймани — изгнание США из Ирака! Они убили Сулеймани, чтобы сохранить Ирак, вместо этого они должны его потерять!

19. Если по каким-то причинам иракский парламент не исполнит свой долг перед Ираком, бойцы Сопротивления в любом случае не позволят ни одному американскому солдату остаться в Ираке.

20. США должны заплатить за то что сделали. Каждый солдат США на Ближнем Востоке теперь станет целью. Это не касается гражданских лиц — они не должны быть затронуты.

Премьер-министр Ирака Махди выступил в парламенте страны и призвал депутатов проголосовать за вывод американских войск из Ирака.

Как заявил Махди, Сулеймани прилетел в Ирак, чтобы встретиться с ним, для обсуждения предложений, которые были передану в Тегеран из Саудовской Аравии. Организовать эту встречу премьер-министра по телефону просил лично Трамп.

Но за несколько часов до встречи, Сулеймани был убит по приказу Трампа.

После речи Махди, где он назвал уход США лучшим выходом для Ирака, началась подготовка к голосованию, которое пройдет в ближайший час.

Источник: Colonel Cassad

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