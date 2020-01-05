Иран отказался от ключевого ограничения в ядерной сделке

05.01.2020, 21:12, Новости дня

Правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

«Иран пятым шагом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг», – сказано в заявлении правительства, передает РИА «Новости».

При этом в нем отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны.

Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей СВПД по иранской ядерной программе. В российском МИДе подчеркивали, что разрушительные процессы вокруг СВПД становятся необратимыми. ЕС также призвал Иран выполнить обязательства по ядерной сделке.



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Последнее: Правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. «Иран пятым шагом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг», – сказано в заявлении правительства, передает РИА «Новости». При этом в нем отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с […]

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