Мнение: Письмо: «Перестать цепляться за крохи»

Если автор письма во первых строках предупреждает, что ее мужчина — онегин, значит дальше пойдет история о том, как размораживают Мертвого Жука, не обращая внимания на его арии. Он же онегин, значит сам не знает, чего хочет, надо надавить.

Хотя от давления щипцами у онегиных и случаются пороги, а больше ни от чего.

Если автор письма сразу пишет, что мужчина — печорин, значит будет история от Штурмана о внезапном охлаждении мужчины.

Еще печориными вечно называют плюсующих мужчин, которые из-за большого плюса разговаривают грубо и сверху.

Девушки, не нужно думать про тип мужчины, который избегает с вами отношений. Не имеет это никакого значения. Если вы думаете про тип, значит вы пытаетесь надеть колпачок на мужчину. «Он онегин» = хочет, но боится. «Он печорин» = любит, но гордый.

Разбирайте это письмо сами, друзья.

Автор пишет, что хочет отцепиться от большой фигуры. Но чтобы отцепиться, надо выбросить всю шкатулочку и убрать репейник. Помните, что такое репейник? Это когда вы залезли в голову человеку или в другие колючие кусты мимо границ, и нацепляли там надежд и иллюзий. Короной и репейником люди цепляются за тех, кто их бросил. Больше прицепиться нечем.

Опишите шкатулочку и репейник.

mat0n

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Была бы рада попасть к Вам на разбор.

Эта история о печорине. Познакомились с М. на сайте знакомств прошлой весной. Встретились, я купила нам кофе. Сидели у него в машине, болтали. О себе говорил мало, больше расспрашивал.

Через пару часов, когда вышла из машины, сразу набрала его номер, сказала, что хотела бы увидеть его еще раз, говорит- увидишь.

Надо отметить, что я старше М. на 4 года, мне 35, замужем не была, детей нет. Были длительные отношения с женатым мужчиной.

Встретились через несколько дней в кафе, сидит смотрит, долго взгляд не отводит. Вышли покурить, притянул к себе, поцеловал, говорит-вижу ты этого хотела, отвечаю- угадал. После этого вечера все закрутилось. Много времени проводили вместе, часто оставался у меня, так как у него ремонт в квартире.

Как-то сидели в баре и он спросил, могу ли я полюбить такого как он, отвечаю- могу, уже. Он промолчал. И вроде тут все понятно, но мне казалось, что время у меня есть.

Часто в разговоре М. упоминал, что никогда не женится, а ребенка никогда не запишет на себя, но помогать будет. Я как-то посмеялась, что зачем так часто об этом говорить, с первого раза услышала.

Все наши выходы оплачивали пополам, либо я, меня это немного отрезвляло (Нет). Сказал, что скорее хочет закончить ремонт, поэтому экономит.

Однажды у нас возник конфликт на почве секса, даже не конфликт или спор, а разногласия, М. категорично высказался, что если я не буду подчиняться ему во всем, у нас ничего не выйдет. Потом помирились, но гуляя днем по парку, М. сказал, что у нас все-равно ничего не выйдет и лучше он поедет домой. Говорю-не хочу расставаться, нам же хорошо вместе. Отвечает- и я не хочу, но ничего не получается. Я эту фразу потом много раз слышала. Не стал слушать, уехал.

Недели через две позвонил, сказал, что дурак, хочет продолжить, позвал с собой на рыбалку.

Познакомил с друзьями, мамой. Все было нормально. М. часто говорил, что классная, хорошо готовлю, проявлял заботу, строили вместе планы, говорит, все, я тебя нашел больше никто не нужен.

Как-то летом, вернувшись с озера, были у него, вместе готовили, М. был нежен, просил сказать, что люблю его. В тот же вечер все закончилось. По той же причине, что и прошлый раз. Ничего умнее я не смогла придумать, как уехать домой. Если он обижался, то было бесполезно что-то сделать. Становился за минуту холодным и резким.

Утром позвонила М., говорю,я твоя, хочу тебе нравится, дай еще шанс. Ответил, точно нет. На этом наша история заканчивается и начинаются мои хождения по мукам.

Два месяца я держалась нормально, приняла его решение. Как оказалось, это самообман. Привезла из отпуска ему подарок, о котором он просил, когда мы общались. Позвонила. М. приехал, пили чай, болтали. Не могу насмотреться, такой красивый, взгляд с поволокой. Говорит, ты охуительная, найди себе мужчину и забудь меня, ты должна быть счастливой. Прорыдала всю ночь.

Начала общаться, ходить на свидания, спасала работа, учеба, спорт. Но теперь мысли о М. стали более навязчивые, не могла ходить в тот же кинотеатр, обходила стороной те улицы и кафе, где мы встречались, все напоминало о нем. Не выдержала, позвонила месяца через три. Думаю, сейчас ответит своим фирменным холодным тоном и меня отпустит. Не тут то было. Ответил- сейчас приеду.

И вот теперь мы встречаемся на других условиях, только дружба и секс. Никаких отношений сказал М. «Мы попробовали и у нас не получилось». Часто спрашивает как у меня дела на личном, кто нравится, рассказывает о своих бывших. Он бывает очень жесток в своих высказываниях. Как-то был выпивши и сказал, что любит меня и ненавидит одновременно.

Вижу, что на дне. Пытаюсь собраться, но плохо выходит. Счастлива, когда на работе или тренировке, потому что отвлекаюсь от этого ада, стала бояться оставаться наедине с собой.

Сейчас хожу к психологу, но пока без изменений. Все время мысль, что я сделала не так и у меня был шанс.

Уважаемая Эволюция,достойно уже выйти из ситуации не получится, но как отпустить человека, как перестать цепляться за крохи?

Спасибо за Ваш блог, он стал для меня отдушиной!

Источник: Эволюция

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Последнее: Если автор письма во первых строках предупреждает, что ее мужчина — онегин, значит дальше пойдет история о том, как размораживают Мертвого Жука, не обращая внимания на его арии. Он же онегин, значит сам не знает, чего хочет, надо надавить. Хотя от давления щипцами у онегиных и случаются пороги, а больше ни от чего. Если автор […]