Парламентарии Ирана скандировали на заседании «Смерть Америке». Видео

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Видео: USA TODAY / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Петербурге вечером 3 января группа футбольных фанатов временно перекрывала автомобильное движение на проспекте Бакунина. Они разбежались до прибытия полицейских, котораые расследуют инцидент по статье о хулиганстве, сообщили источники ТАСС и «Комсомольской правды». Акцию около 15-20 фанатов провели у бара Hooligans в начале проспекта: согласно видео от местных жителей, которое опубликовала «Фонтанка», они вышли на […]
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