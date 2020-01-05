Специалисты подсчитали, какое количество фруктов и овощей может продлевать жизнь

По расчетам британских ученых, чтобы продлить жизнь, необходимо употреблять не менее 800 граммов фруктов и овощей каждый день. В своём исследовании специалисты проанализировали научные работы, связанные с влиянием питания на продолжительность жизни.

В итоге, эксперты сделали вывод, что преждевременный летальный исход можно предотвратить благодаря употреблению хотя бы 10 порций (800 г) фруктов и овощей. Стоит напомнить, что согласно советам ВОЗ, человеку стоит есть порядка 400 граммов этих продуктов. Британские исследователи назвали эти рекомендации недействительными, так как в пользу их варианта указывают результаты анализов свыше тысячи случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии или инсульта.

Несмотря на то, что и 5 употребленных порций фруктов и овощей в день – неплохой результат, его стоит увеличить хотя бы в 2 раза. В таком случае, вероятность инсульта снизится на треть, рака – на 13%, сердечно-сосудистых заболеваний – примерно на 30%. Минимальное количество данных продуктов, обеспечивающее человеку мощную поддержку здоровью, – 200 граммов в день, подытожили ученые.

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