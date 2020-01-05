Специалисты подсчитали, какое количество фруктов и овощей может продлевать жизнь

По расчетам британских ученых, чтобы продлить жизнь, необходимо употреблять не менее 800 граммов фруктов и овощей каждый день. В своём исследовании специалисты проанализировали научные работы, связанные с влиянием питания на продолжительность жизни.
В итоге, эксперты сделали вывод, что преждевременный летальный исход можно предотвратить благодаря употреблению хотя бы 10 порций (800 г) фруктов и овощей. Стоит напомнить, что согласно советам ВОЗ, человеку стоит есть порядка 400 граммов этих продуктов. Британские исследователи назвали эти рекомендации недействительными, так как в пользу их варианта указывают результаты анализов свыше тысячи случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии или инсульта.
Несмотря на то, что и 5 употребленных порций фруктов и овощей в день – неплохой результат, его стоит увеличить хотя бы в 2 раза. В таком случае, вероятность инсульта снизится на треть, рака – на 13%, сердечно-сосудистых заболеваний – примерно на 30%. Минимальное количество данных продуктов, обеспечивающее человеку мощную поддержку здоровью, – 200 граммов в день, подытожили ученые.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Петербурге вечером 3 января группа футбольных фанатов временно перекрывала автомобильное движение на проспекте Бакунина. Они разбежались до прибытия полицейских, котораые расследуют инцидент по статье о хулиганстве, сообщили источники ТАСС и «Комсомольской правды». Акцию около 15-20 фанатов провели у бара Hooligans в начале проспекта: согласно видео от местных жителей, которое опубликовала «Фонтанка», они вышли на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- CBC News (Канада): канадский профессор получает высокий орден от Путина, а потом беседует с ним о собаках и хоккее / 9 декабря
- Мнение: Плазменный мотор для «монстра из будущего», или Как ликвидировали «ахиллесову пяту» Су-57 / 23 декабря
- Названы автомобили-лидеры вторичного рынка России / 19 декабря
- Слава Рабинович: “Адмирал Кузнецов” – распильный “проект” путинских воров на миллиард долларов / 21 декабря
- Наука: Кесарево сечение лишило мышат «микробиоты стройности» / 3 декабря
- От пыли спасут леса, которые вырубят / 13 декабря
- Мнение: Зеленский промахнулся? / 12 декабря
- Наука: За 14 месяцев в Антарктиде сокращается объем мозга / 7 декабря