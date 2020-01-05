В Архангельске протестировали арктический вездеход «Русак»

Новейший арктический вездеход протестировали в Архангельске. Машину с названием «Русак» разработали в Нижегородском техническом институте.

Как сообщают эксперты, автомобиль повышенной проходимости создан для работы в специфических условиях Крайнего Севера. С его помощью можно перевозить как грузы, так и людей. Силовая установка машины способна функционировать без каких либо неполадок даже при экстремально низких температурах до минус 60 градусов по Цельсию. Более того, вездеход легко преодолевает самые крутые подъемы и спуски, а также свободно покоряет снежную целину.

Отмечается, что при всех качествах вездехода, внутри машины — вполне комфортабельный и технически оснащенный салон. А управление таким транспортным средством настолько легко, что под силу новичку. Есть во внедорожнике подогрев стекол, которые, к слову, выполнены в виде двойных стеклопакетов. Также утеплен кузов машины, а наибольшая скорость движения составляет около 60 километров в зависимости от глубины снежного покрова. Однако авто способно не только совершать далекие переезды, но и плавать. Для этого оно оснащено большими колесами со сверхнизким давлением, а также водометным движителем.

Стоит также отметить, что все внутренние детали и подвеска, используемая ранее в бронемашинах, — отечественного производства. Генераторы работают благодаря паре двигателей внутреннего сгорания, а передвигается автомобиль на электрических установках, что уменьшает выбросы на 40%. Кроме Арктики, вездеход «Русак» может найти применение и в отдаленных селах в обычных климатических условиях.

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