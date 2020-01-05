Мнение: Вальс, господа!

Всем привет. Под Новый год случаются разные вещи. В центре Грозного, например, под Новый Год случилось ужасное событие — несколько пар станцевало вальс. То-то ужас, разврат!
И вот как комментировали местные кадры подобное событие —
«Почему охрана, что там есть, дала им устроить эту дискотеку?» —
Общее мнение такое, что их надо наказать —
«Сделайте им из штанов галстуки и отпустите. В другой раз поостерегутся»
И резюме, так сказать —
«Этого не было [бы], если бы мы не праздновали кяфирские праздники»,
— Получалось, что это наша молодежь так веселится. Как парень или девушка могут себе позволить танцевать вальс на глазах у сотен людей? Такое даже представить себе было немыслимо в наше время. Парень даже не имеет права просто дотрагиваться до девушки, даже на свидании между молодыми людьми сохраняется определенная дистанция, а тут такое! Я был в шоке, если честно», —
— Я, признаться, несколько удивлена таким уж сильным отторжением простого незатейливого вальса. Это вам не канкан, признаться. А если б и канкан, то что? Ведь, помнится, писали про туристическую рай в Чечне? А что такое рай для туристов? Расслабуха полная, прогулки какие хочешь, анимация, дискотеки, танцы куда уж вальсу! представляю себе туристку в джинсах, с распущенными волосами — переоденься такая-сякая! Это я приеду деньги свои тратить, а мне указывают, как для этого одеться надо? И дискотек нету? Не положено? Не знаю, каким европейским туристам захочется туда ехать. Я так точно не поеду. В общем, они все время удаляются от нас. Во всем. А мы ведь вроде в одной стране живем…
Источник: Достало
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