Гуайдо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, информирует телеканал Vivoplay.

Новым главой Национальной ассамблеи станет провластный депутат Луис Парра, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.





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