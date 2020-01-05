Принцесса Норвегии Марта-Луиза прервала молчание и прокомментировала самоубийство бывшего мужа

Десять дней норвежская принцесса Марта-Луиза хранила молчание, а сегодня в Instagram опубликовала трогательный пост, посвященный бывшему супругу. В нем она описывает Ари Бена как мудрого и веселого человека, который, к сожалению, так и не понял, насколько сильно его любили.

Принцесса Марта-Луиза и Ари Бен

Дорогой Ари, мы должны были быть вместе на Рождество и праздновать. Мы все с нетерпением этого ждали. И мы так бесконечно опечалены и сожалеем о потере именно тебя, потому что ты был теплым, веселым, мудрым и хорошим папой девочек, по которому они так сильно скучают. Мы скучаем по твоим забавным комментариям, твоим прекрасным взглядам, поэтическому тону, переполняющим комплиментам, по твоей великой любви к дочерям. Сегодня ты бы ими гордился. Я знаю, что они очень красивы. Но теперь там, где ты был, образовалась пустота, потому что никто и никогда не сможет заменить тебя нашим прекрасным девочкам. И так больно от того, что ты покинул эту землю. Мы все вместе глубоко скорбим и страдаем, —

написала принцесса в своем обращении к экс-супругу, добавив, что Ари долгое время пытался справиться с «невидимой болезнью, которая забирала все больше и больше пошатнувшееся психическое здоровье».

Принцесса Марта-Луиза и Ари Бен

Долгое время мы наблюдали, как ты постепенно исчезаешь, но продолжали верить, что все пройдет хорошо. Твоя семья боролась за тебя. Они были там рядом с тобой день и ночь. Им тебя очень не хватает, и я буду очень сильно скучать по тебе, Ари. И мне грустно, что ты никогда по-настоящему не понимал, как тебя любили. Я надеюсь, что мы, оставшиеся в живых, сможем извлечь из этого урок и будем еще больше подбадривать друг друга и говорить друг другу приятные слова. Потому что у нас есть жизнь, в которой мы можем быть счастливы друг за друга. Мы продолжаем любить тебя, Ари, и идем дальше с твоими словами: «Каждый день — это вечеринка, а ты — украшение».

Напомним, Ари Бен и принцесса Марта-Луиза поженились в 2002 году в Тронхейме, Норвегия. В браке у супругов появилось три дочери: Мод, Леа и Эмма. У Марты-Луизы и Ари Бена было много общих увлечений, а в год свадьбы они выпустили совместную книгу, в которой рассказали о своей любви. Но в 2016 году они объявили о расставании после 14 лет брака. По заявлению пары, они оиспользовали уже множество способов остаться вместе, но ни один из них не сработал.

Тем временем в день, когда стало известно о смерти Ари Бена, принцессу видели с ее бойфрендом-шаманом.

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