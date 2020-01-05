Данные разведки, касающиеся Сулеймани, были однозначны – Помпео

Выводы разведки, на основании которых принималось решение о нанесении американскими военными авиаудара, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, были однозначными.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала АВС 5 января.

«Оценка разведчиков пришла была четкой: бездействовать, то есть позволить Сулеймани и дальше заниматься планированием – его террористической кампанией – представляло бы более значительную угрозу, чем те меры, на которые мы пошли на прошлой неделе. Мы снизили риск», – сказал он.

Помпео добавил, что мир стал «более безопасным» после гибели иранского генерала.

«Это был плохой парень, мы убрали его с игрового поля. Это важно, потому что он был связующим элементом, который вел активные заговоры против Соединенных Штатов, ставя под угрозу жизни американцев», – подчеркнул госсекретарь США.

У высшего руководства, которое имело доступ ко всем данным разведки, «не было сомнений», добавил Помпео, комментируя статью газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ убить Сулеймани, основываясь на неубедительных выводах разведки.

Издание утверждало, что военные чиновники были удивлены приказом Трампа, тогда как вице-президент США Майк Пенс и Помпео выступали за крайние меры против Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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