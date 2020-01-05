Климкин заявил об отсутствии шансов у нынешней Украины вступить в ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.

«Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС – ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Давайте изменим Украину. Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», – сказал Климкин в интервью порталу «Сегодня», передает РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что есть риск, что НАТО и ЕС сами могут закрыться для новых членов. «Такие дискуссии ведутся. Однако, думаю, НАТО никогда не закроется, поскольку для Альянса, я считаю, наиболее эффективного безопасностного сообщества на сегодня, очень важно расширить свое влияние на все страны, которые разделяют их ценности. Думаю, для мировой безопасности на будущее – это главный вызов», – сказал Климкин.

Он также отметил, что ситуация с ЕС сложнее, так как «сейчас он должен переварить Brexit, внутренние реформы». «Мы же должны сказать, что круче, делаем больше, чем вы там нам прописали в своих длинных списках. Мы более динамичны. Шанс на это у нас есть. Но времени не так много», – сказал Климкин.

Помимо этого, бывший глава МИД заявил, что украинцев «все любят», но о страну характеризуют как «коррумпированную, олигархическую, сложную, неэффективную». Он также добавил, что если Украина прекратит развиваться, то РФ может попытаться ее разделить.

В сентябре 2019 года украинское правительство предложило план деятельности на следующие пять лет, чтобы достичь необходимых критериев членства в Евросоюзе и НАТО.

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