Умер петербургский онколог Андрей Павленко

…который несколько лет вел блог о борьбе с раком.

В Санкт-Петербурге на 40-м году жизни умер хирург-онколог Андрей Павленко — руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета. Он скончался утром, около 8:20 мск, сообщила в соцсетях его супруга Анна.

После того, как в марте 2018 года у него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии, доктор запустил видеоблог «Жизнь человека», где как врач и пациент рассказывал о борьбе с раком и системе онкологической помощи в России. Несмотря на лечение, он продолжал оперировать и консультировать пациентов.

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«Моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!» — попрощался врач с подписчиками за несколько дней до этого.

При жизни Павленко создал благотворительный проект CancerFund по улучшению качества онкологической помощи в России. В своем последнем видео он также рассказал о создании гранта для документалистов и журналистов, рассказывающих о людях, которые борются с раком. Сбор средств был запущен на платформе «Патреон» — половина из них будет переводиться семье доктора.

Источник: Новая газета

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