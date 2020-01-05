В Великобритании кошка проехала более 200 километров под капотом автомобиля. Животное обнаружилось автовладельцем только по прибытии в Лондон.

Удивительная история приключилась с одним из британских автолюбителей. В его машине «зайцем» проехала в Лондон обычная домашняя кошка. Всю дорогу, а это более 200 километров, животное находилось в моторном отсеке транспортного средства. К счастью, подобная рождественская история закончилась хепи-эндом, хвостатый пассажир не получил никаких повреждений и при обнаружении был всего лишь испуган. Скорее всего, животное пыталось согреться, забравшись под капот авто, стоявшего на парковке.

Далее кошка попросту не успела вовремя выпрыгнуть, испугавшись заведенного мотора. Весь путь водитель преодолел практически без остановок, потому у несчастного животного не было возможности покинуть машину. И только прибыв в восточный район британской столицы, владелец транспортного средства услышал жалобное мяуканье и спас «узницу автомобиля».

Сейчас кошка-путешественница передана специалистам фонда защиты животных. Поскольку у нее не было микрочипа, установить владельцев кошки не представляется возможным. Впрочем, после ажиотажа в СМИ и соцсетях, работники фонда все же надеются, что проблема будет решена уже в ближайшее время, и животное вернется домой.

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