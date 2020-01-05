Ученые рассказали о привычках, «убивающих» почки

Специалисты рассказали о привычках, которые наносят серьезный ущерб работе почек. В первую очередь исследователи не рекомендуют курить и злоупотреблять обработанным мясом.

Колбасы, сосиски, ветчина и другие мясные изделия, прошедшие обработку, могут негативно сказываться на работе почек. Из-за содержания в продуктах такого типа консервантов организм сложнее справляется со шлаками и медленнее выводит их. Также колбасы и ветчина содержат большое количество кальция, что вредно для почек.

По статистике, курение на 40 процентов увеличивает риск развития рака почек у взрослых. Также никотин и табачный дым негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Специалисты не рекомендуют злоупотреблять обезболивающими препаратами, из-за которых больше всего страдают почки. Не стоит лечиться «народными» средствами — отварами или вареньем. По словам ученых, для стабильной работы почек достаточно выпивать за сутки не менее 1,5 литра воды.

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Последнее: Специалисты рассказали о привычках, которые наносят серьезный ущерб работе почек. В первую очередь исследователи не рекомендуют курить и злоупотреблять обработанным мясом. Колбасы, сосиски, ветчина и другие мясные изделия, прошедшие обработку, могут негативно сказываться на работе почек. Из-за содержания в продуктах такого типа консервантов организм сложнее справляется со шлаками и медленнее выводит их. Также колбасы и […]