В Крыму пьяный полицейский сбил пешехода насмерть

05.01.2020, 20:19, Новости дня

СК РФ по республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району. Мужчина подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.

«26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов – мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений сегодня скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести», – сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан. Отмечается, что расследование данного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Ранее в Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника.



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Последнее: СК РФ по республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району. Мужчина подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. «26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов – мужчин 1986 и 1987 годов […]

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