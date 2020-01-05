В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов

05.01.2020, 20:18, Новости дня

В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов и беженцев.  Об этом сообщила в отчете Международная организация по миграции 1 января.

В 2018 году их количество составило 116,2 тыс. человек. Таким образом уровень миграции в Европу через Средиземное море сократился на 5%.

Количество погибших на этом пути мигрантов и беженцев составило 1283 человека. Это около 44% от 2299 смертей, подтвержденных в 2018 году. С начала 2014 года в Средиземном море погибли по меньшей мере 19 164 мигранта.

Общее количество погибших мигрантов по всему миру с 2014 года составило 34,5 тыс, включая 3,36 тыс. погибших в 2019 году.

Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке.

В июне 2019 года в ООН сообщили, что число общее беженцев и перемещенных лиц в мире в 2018 году достигло 70,8 млн человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов и беженцев.  Об этом сообщила в отчете Международная организация по миграции 1 января. В 2018 году их количество составило 116,2 тыс. человек. Таким образом уровень миграции в Европу через Средиземное море сократился на 5%. Количество погибших на этом пути мигрантов и беженцев […]

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