В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов и беженцев. Об этом сообщила в отчете Международная организация по миграции 1 января.
В 2018 году их количество составило 116,2 тыс. человек. Таким образом уровень миграции в Европу через Средиземное море сократился на 5%.
Количество погибших на этом пути мигрантов и беженцев составило 1283 человека. Это около 44% от 2299 смертей, подтвержденных в 2018 году. С начала 2014 года в Средиземном море погибли по меньшей мере 19 164 мигранта.
Общее количество погибших мигрантов по всему миру с 2014 года составило 34,5 тыс, включая 3,36 тыс. погибших в 2019 году.
Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке.
В июне 2019 года в ООН сообщили, что число общее беженцев и перемещенных лиц в мире в 2018 году достигло 70,8 млн человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В 2019 году Средиземное море на пути в Европу пересекли 110,6 тыс. мигрантов и беженцев. Об этом сообщила в отчете Международная организация по миграции 1 января. В 2018 году их количество составило 116,2 тыс. человек. Таким образом уровень миграции в Европу через Средиземное море сократился на 5%. Количество погибших на этом пути мигрантов и беженцев […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Симоньян нашла нестыковки в следствии по делу сестер Хачатурян / 3 декабря
- В мире: Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера» / 26 декабря
- Рябошапка уволил прокурора Киева Говду / 17 декабря
- Затонувший возле Одессы танкер могут оставить как достопримечательность / 29 ноября
- Утверждены правила выезда гостей ЧЕ-2020 из России / 26 декабря
- Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке / 4 января
- Автоновости: Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России / 31 декабря
- Во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, не работает транспорт / 5 декабря