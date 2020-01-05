Мнение: Есть ли жизнь без ЖЖ?

Есть! И вполне интересная!
Сегодня в пять утра по местному времени (в час ночи – по Москве) выехали вот на это озеро,больше похожее на водоем в средней полосе России, а не в Таиланде.
Это искусственное озеро, образовавшееся, когда в начале 80-х годов прошлого века построили плотину.
Можно было половить рыбу, но мне рыбалка никогда не была интересной…
Главное! Выезжая на озеро, отключил сотовую связь. И за весь день так ни разу и не возникло желание войти в интернет, посмотреть, как там в России, что там в ЖЖ… Даже в дороге…
И только вернувшись в отель, когда за окном уже темным-темно, заглянул в ЖЖ….
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Есть! И вполне интересная! Сегодня в пять утра по местному времени (в час ночи – по Москве) выехали вот на это озеро,больше похожее на водоем в средней полосе России, а не в Таиланде. Это искусственное озеро, образовавшееся, когда в начале 80-х годов прошлого века построили плотину. Можно было половить рыбу, но мне рыбалка никогда не […]
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