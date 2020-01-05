Полицейские задержали пришедшего в Дом творчества мужчину с оружием

В Ростове-на-Дону в отдел полиции доставили мужчину. Ранее он скрылся после того, как на входе в Дом народного творчества охранники обнаружили у него нож и пистолет.

«В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», – сообщил представитель ГУ МВД РФ по Ростовской области, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, мужчина пришел в Дом творчества, так как там на празднике находилась его семья.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ростове-на-Дону устанавливают личность мужчины, у которого при входе в Дом народного творчества были обнаружены нож и пистолет.

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Последнее: В Ростове-на-Дону в отдел полиции доставили мужчину. Ранее он скрылся после того, как на входе в Дом народного творчества охранники обнаружили у него нож и пистолет. «В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», – сообщил представитель ГУ МВД РФ […]