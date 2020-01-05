Мнение: Обмен угрозами

Трамп заявил в своем твиттере, что если Иран рискнет атаковать американские цели, то США ответят ударом по 52 целям на территории самого Ирана. 52 цели — не случайное число, речь идет о количестве американских заложников, которых Иран захватил "много лет назад". Это, конечно, уже элемент чистой голливудщины, но он вполне понятен как раз американцам, а у Трампа начинается борьба за избирателя. Так что сообщение Трампа имеет сразу две аудитории — в Иране и самой Америке.

Технически никаких проблем для США нанести подобный удар нет — в регионе на постоянной основе находится достаточно число носителей крылатых ракет, чтобы нанести удар десятикратно превосходящим число 52 их количеством.

Самое интересное, что в определенном смысле и Трамп, и аятоллы могут быть заинтересованы в короткой стычке — у Трампа выборы, ему нужно поиграть мускулами — избиратель это любит, а у иранских аятолл прямо сейчас продолжаются протесты (пусть и затухающие). А потому отвлечь население, поднять слегка градус патриотического психоза и закрыть тему протестов (как можно протестовать, когда враг напал) — самое то.

Другой вопрос, что всегда есть риск продолжения, а это не нужно ни тем, ни другим. Иран слишком слаб, чтобы выдержать пусть локальный, но вполне полноценный конфликт, в котором его шансы даже на ничью близки к нулю, Трампу война в год выборов тоже совершенно не интересна, тем более, что его администрация в плане управления представляет из себя руины. С таким управлением воевать просто опасно. Пожалуй, только этот риск невозможности удержать маленький конфликт в локальных рамках и сдерживает обе стороны. Хотя в формате обмена ударами он может быть выгоден обеим сторонам.

Рискованным в плане экскалации является, наверное, весь январь. Уже в феврале мстить за Сулеймани для Ирана будет почти нелепо — текущие проблемы заслонят для иранцев тему справедливого ответа агрессору (память ведь не резиновая), поэтому эффект от мести будет крайне незначителен.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Трамп заявил в своем твиттере, что если Иран рискнет атаковать американские цели, то США ответят ударом по 52 целям на территории самого Ирана. 52 цели — не случайное число, речь идет о количестве американских заложников, которых Иран захватил "много лет назад". Это, конечно, уже элемент чистой голливудщины, но он вполне понятен как раз американцам, а […]