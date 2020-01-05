Эксперты назвали 10 правил контроля сахара в крови

Сахарный диабет становится все более распространенным расстройством здоровья. Эксперты-медики перечислили методы, которые помогут держать под контролем уровень сахара в крови.

Сахарный диабет, как опасное заболевание, проще предупредить, чем вылечить. Потому целесообразно контролировать содержание сахара в крови, чтобы не довести до обострения недуга. Для этого, в первую очередь, следует соблюдать режим питания, например, хороший результат дает средиземноморская диета. Она полезна как при болезнях сосудов и сердца, также отлично контролирует уровень глюкозы. В рамках исследования исследователи изучили состояние здоровья и рацион 140 тысяч человек, риск диабета уменьшился во всех случаях более, чем на 21%. В диету входят овощи и фрукты, оливковое масло, бобовые и орехи, а также в небольших количествах куриное белое мясо и рыба.

Также ни в коем случае не следует отказываться от утреннего приема пищи. Именно завтрак поможет предотвратить изменения метаболизма, потому следует стараться сделать его как можно более сытным. Полезны для контроля глюкозы и занятия спортом с силовыми нагрузками и упражнениями для кардиосистемы. Во время их выполнения мышцы активно поглощают из крови глюкозу. Достаточно всего пары часов кардиоупражнений, либо часа силовых, чтобы оставаться здоровым. Может спровоцировать нарушения метаболизма и сидячий образ жизни, как утверждают ученые, он ухудшает здоровье больше, чем алкоголь или курение. Важно ежедневно совершать хотя бы 20-минутные прогулки, таким образом снова делая клетки более чувствительным к инсулину.

Также следует контролировать принимаемые лекарства, чтобы не допустить одновременного приема несовместимых препаратов. При употреблении стероидов, диуретиков и статинов обязательно постоянно мониторить уровень сахара, чтобы не допустить обострения. Также специалисты советуют добавлять в меню овсяную кашу, поскольку она успешно снижает процент глюкозы в крови. При этом такие хлопья должны иметь минимальную степень обработки, не стоит заменять овсянку мюслями или подобными продуктами. В такое блюдо можно добавлять свежие фрукты, изюм или курагу. Их следует употреблять и как отдельный продукт, они дадут глюкозу для питания клеток мозга, а также помогут сохранять энергичность и продуктивность без вреда для здоровья, так как их сахар безопасный по сравнению с конфетами и прочими сладостями.

Несут опасность для диабетиков и разного рода сладкие напитки, потому их необходимо исключить из рациона. Чтобы это было легче сделать, лучше добавлять в обычную воду кусочки цитрусов, мяту, ягоды или даже огурцы, это сделает ее вкуснее и заодно прекрасно освежит. Еще один напиток, который может быть потенциально опасным – кофе, если в него добавлен сахар, сливки, сиропы и т. д. Для контроля количества сахара в организме, лучше перейти на черный кофе. Различные соусы, кетчупы и заправки также должны быть изъяты из меню, если сложно вовсе отказаться от них, стоит время от времени устраивать разгрузочные дни.

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Последнее: Сахарный диабет становится все более распространенным расстройством здоровья. Эксперты-медики перечислили методы, которые помогут держать под контролем уровень сахара в крови. Сахарный диабет, как опасное заболевание, проще предупредить, чем вылечить. Потому целесообразно контролировать содержание сахара в крови, чтобы не довести до обострения недуга. Для этого, в первую очередь, следует соблюдать режим питания, например, хороший результат дает […]