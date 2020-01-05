Ученые объяснили, почему 60% людей в мире страдают зависимостью от смартфонов

05.01.2020, 20:04, Разное

Исследование Elabe продемонстрировало, что большая часть цивилизованных людей в мире не может и дня прожить без смартфона. Ученые попытались разобраться в причинах такой зависимости.
Часто людям приходится обращаться за помощью к психологам для преодоления тяги к мобильным гаджетам. В виртуальном мире пользователи проводят огромное количество времени, как минимум 60% респондентов не могут отказаться от применения смартфонов даже на один день, половина из них берет в руки планшет или телефон каждые 10 минут. Оказывается, что в это время в человеческом организме запускается процесс выработки гормона дофамина, провоцирующий зависимость и влюбленность, на фоне чего возникают указанные выше проблемы.

Психологи не рекомендуют в полной мере ограничивать себя в доступе к смартфонам, предлагая юзерам правильно пользоваться ими и чередовать с другими видами деятельности. Например, читать книги, и тогда от технологий будет намного больше пользы, нежели вреда.



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