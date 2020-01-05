В Краснодаре пьяный мужчина сбросил с высоты 11-го этажа ноутбуки и монитор

Необычный инцидент произошел в Краснодаре, пьяный житель выбросил из окна квартиры на 11 этаже ноутбуки и монитор. Как сообщают местные СМИ, вся техника попала на припаркованный внизу автомобиль.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку чрезвычайного происшествия. Виновник инцидента вчера, 4 января, около половины пятого дня находился в изрядном подпитии, что и стало причиной такого шага. Мужчина, уроженец Ставрополья возрастом 46 лет, как сообщается, в это время находился в квартире своей матери, повздорив, он таким образом решил выместить свою злость. Из окна многоэтажки полетели системный блок компьютера, монитор и сразу три ноутбука.

К счастью, в этот момент на улице под окном квартиры не было людей. Однако к расходам в связи с потерей технических средств добавятся и траты на возмещение ущерба постороннему лицу. Выброшенные устройства попали прямо на припаркованную рядом с домом машину Hyundai Solaris. Все события произошли неподалеку от парка «Краснодар», и владелец авто приехал на нем, чтобы прогуляться на природе.

Сейчас против правонарушителя, которого полиция задержала прямо в квартире — на месте преступления, заведено дело о мелком хулиганстве. Это предусматривает административную ответственность, поэтому следующие 15 суток житель проведет под арестом. Кроме того, отмечают в полиции, при задержании виновник инцидента нецензурно ругался и сопротивлялся. С его слов, все выброшенные из окна девайсы принадлежит ему, он занимается ремонтом компьютерной техники, потому пока рано говорить о более строгом наказании. Однако отвечать за повреждения, нанесенные автомобилю, мужчине придется.

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