Парламент Ирака потребовал вывести из страны войска США после убийства Сулеймани

05.01.2020, 19:58, Новости дня

В Ираке парламент принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны после убийства иранского высокопоставленного генерала в Багдадском аэропорту 3 января.

Парламент Ирака призвал к запрету любой иностранной военной активности на территории страны, в воздушном пространстве или в территориальных водах – какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась.

Сейчас в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США, в основном как военные советники.

О гибели одного из самых влиятельных чиновников Ирана – командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала-майора Касема Сулеймани – стало известно ночью 3 января. Он был убит вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США: она готовилась по личному приказу президента Трампа.

Сулеймани был убит в Ираке, где за несколько дней до этого шиитские группировки, которые связывают с КСИР и «Кудс», попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Силы безопасности Ирака применили для обороны слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих.

Накануне Дональд Трамп заявил в твиттере, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.



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Последнее: В Ираке парламент принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны после убийства иранского высокопоставленного генерала в Багдадском аэропорту 3 января. Парламент Ирака призвал к запрету любой иностранной военной активности на территории страны, в воздушном пространстве или в территориальных водах – какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась. Сейчас в Ираке находятся 5 тысяч […]

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