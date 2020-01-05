Иракский парламент проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака проголосовал за расторжение соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод американских войск с территории страны, сообщает Al Arabiya.
С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.
Заседание парламента прошло в экстренном формате.
В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.
Генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
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Последнее: Парламент Ирака проголосовал за расторжение соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод американских войск с территории страны, сообщает Al Arabiya. С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди. Заседание парламента прошло в экстренном формате. В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих. Генерал […]
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