Иракский парламент проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака проголосовал за расторжение соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод американских войск с территории страны, сообщает Al Arabiya.

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.

Заседание парламента прошло в экстренном формате.

В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

Генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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Последнее: Парламент Ирака проголосовал за расторжение соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод американских войск с территории страны, сообщает Al Arabiya. С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди. Заседание парламента прошло в экстренном формате. В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих. Генерал […]