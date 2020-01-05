Мнение: Иран анонсировал атаку на военные объекты США

Иран нанесет удар по военным объектам США, заявил советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган. Об этом сообщает CNN.
Дехган, как отмечает телеканал, подчеркнул, что атаку в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани проведут непосредственно иранские силы, а не различные боевики и военизированные формирования, подконтрольные Тегерану на Ближнем Востоке.
Воинский контингент США в этом регионе очень велик, пишет CNN. Так, в Саудовской Аравии находятся «тысячи американских солдат», а на территории Ирака есть сразу несколько баз, на которых дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих. Помимо этого, США развернули в Катаре крупную авиабазу Аль-Удейд и имеют некоторое число военных в Иордании, Кувейте и ОАЭ.
https://lenta.ru/news/2020/01/…
Источник: Конт
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Последнее: Иран нанесет удар по военным объектам США, заявил советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган. Об этом сообщает CNN. Дехган, как отмечает телеканал, подчеркнул, что атаку в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани проведут непосредственно иранские силы, а не различные боевики и военизированные формирования, подконтрольные Тегерану на Ближнем Востоке. Воинский контингент […]
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