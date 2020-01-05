Мнение: Громкая дура и тихий неадекват

Я сейчас сижу в кафе, пью кофе и пытаюсь написать пост. За соседним столиком — громкая адзип (читать — справа налево), которая не просто разговаривает ором, но ещё и не затыкается ни на секунду.



Фото: Getty Images

У меня в голове крутится вопрос: а горло у неё не болит — вот так орать?

Очень надеюсь, что однажды её накроет какой-нибудь хронический фарингит, и эта дура не сможет больше драть глотку там, где тихие, приличные люди тихонечко попивают кофе, деликатно постукивая по клавиатуре.

Я терпеть не могу громких, шумных людей. Это — идиоты, которым непременно нужно орать, чтобы окружающие их заметили. Несчастные, закомплексованные существа с синдромом дефицита внимания.

Если вы — в их числе, если у вас — громкий голос, знайте: лично я не смогу с вами дружить, потому что вы будете меня раздражать.

Впрочем, сама я говорю очень тихо. Так тихо, что окружающим часто приходится напрягать слух, чтобы меня понять, или даже переспрашивать.Я люблю тишину. Люблю искренне, самозабвенно, серьёзно.

Почти никогда не слушаю музыку (может, пару раз в год, если не реже), не разговариваю громко, ненавижу громко работающие приборы, терпеть не могу торговые центры, в которых фоном играет музыка.

Я не разрешаю своим уборщицам разговаривать по телефону или слушать музыку без наушников.

Я не разрешаю друзьям, которые гостят у меня в доме, слушать музыку фоном, если это происходит в местах общего пользования: в гостиной, например.

В своей комнате — пожалуйста, но только чтобы я не слышала.

Людей, которые в общественных местах смотрят видео без наушников, я, исходя злобой, проклинаю и даже могу сделать им замечание так, что те чувствуют себя пещерным, ущербным говном.

Как видите, я — звуковой экстремал. Громкие люди мешают мне, а я, в свою очередь, свожу их с ума своими просьбами в приказном порядке быть беззвучными. В этом смысле, я — полный неадекват. Что есть, то есть. Признаю.

А вы к каким неадекватам ближе: к громким или беззвучным?

Что вас больше раздражает: моя любимая леденящая душу тишина или громкие звуки жизни?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Я сейчас сижу в кафе, пью кофе и пытаюсь написать пост. За соседним столиком — громкая адзип (читать — справа налево), которая не просто разговаривает ором, но ещё и не затыкается ни на секунду. Фото: Getty Images У меня в голове крутится вопрос: а горло у неё не болит — вот так орать? Очень надеюсь, […]