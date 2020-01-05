Мнение: Парламент Ирака одобрил законопроект о выводе американских войск

После выступления премьер-министра Махди в парламенте Ирака, началось голосование, где необходимое большинство депутатов поддержало законопроект запрещающий присутствие американских войск в Ираке после 17 лет оккупации, а также использование американской авиацией воздушного пространства Ирака. Документ имеет обязательную силу и после того, как он будет передан в правительство, оно будет обязано его выполнить.

Согласно существующим договорам между США и Ираком, у американцев будет ровно год на вывод всех своих войск с территории Ирака.

Кроме того, лидер крупнейшей фракции иракского парламенте, а также лидер "Армии Махди" Муктада Ас-Садр призвал закрыть посольство США в Багдаде.

США конечно могут упорствовать и пытаться остаться в Ираке незаконно, но теперь они это могут делать исключительно как агрессоры и оккупанты, но не как союзники.

Таким образом, Сулеймани, который боролся за это решение долгие годы, побеждает даже из могилы. Его стратегия работает даже без своего выдающегося архитектора.

Для Ирака это исторический день — спустя 17 лет оккупации и ужасов войны, которую США принесли на иракскую землю, иракцы наконец то осмелились сказать НЕТ. Для этого потребовалась смерть двух выдающихся людей. Жернова истории со скрипом провернулись.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: После выступления премьер-министра Махди в парламенте Ирака, началось голосование, где необходимое большинство депутатов поддержало законопроект запрещающий присутствие американских войск в Ираке после 17 лет оккупации, а также использование американской авиацией воздушного пространства Ирака. Документ имеет обязательную силу и после того, как он будет передан в правительство, оно будет обязано его выполнить. Согласно существующим договорам между […]