Мнение: Парламент Ирака одобрил законопроект о выводе американских войск

05.01.2020, 19:45, Разное

После выступления премьер-министра Махди в парламенте Ирака, началось голосование, где необходимое большинство депутатов поддержало законопроект запрещающий присутствие американских войск в Ираке после 17 лет оккупации, а также использование американской авиацией воздушного пространства Ирака. Документ имеет обязательную силу и после того, как он будет передан в правительство, оно будет обязано его выполнить.

Согласно существующим договорам между США и Ираком, у американцев будет ровно год на вывод всех своих войск с территории Ирака.
Кроме того, лидер крупнейшей фракции иракского парламенте, а также лидер "Армии Махди" Муктада Ас-Садр призвал закрыть посольство США в Багдаде.
США конечно могут упорствовать и пытаться остаться в Ираке незаконно, но теперь они это могут делать исключительно как агрессоры и оккупанты, но не как союзники.
Таким образом, Сулеймани, который боролся за это решение долгие годы, побеждает даже из могилы. Его стратегия работает даже без своего выдающегося архитектора.
Для Ирака это исторический день — спустя 17 лет оккупации и ужасов войны, которую США принесли на иракскую землю, иракцы наконец то осмелились сказать НЕТ. Для этого потребовалась смерть двух выдающихся людей. Жернова истории со скрипом провернулись.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: После выступления премьер-министра Махди в парламенте Ирака, началось голосование, где необходимое большинство депутатов поддержало законопроект запрещающий присутствие американских войск в Ираке после 17 лет оккупации, а также использование американской авиацией воздушного пространства Ирака. Документ имеет обязательную силу и после того, как он будет передан в правительство, оно будет обязано его выполнить. Согласно существующим договорам между […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика