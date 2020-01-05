Мнение: Письмо: «Это ж какие-то хитрые щипцы»

Интересно наблюдать, как некоторые люди «делят границы».

Своими границами они считают то, что уже присвоили в слиянии. И голову ломают, где же граница чужая проходит? Куда ни глянь, все — их.

Очень сложно Штурманам понять эту мудреную науку — про границы.

mariorica

Добрый день. Читаю Ваш блог давно, Вы помогли три года назад выбраться из жутких отношений, где я была жутким ковриком. Из серии «мы думали это дно, но неожиданно снизу постучали».

(Обычно жуткими ковриками люди себя называют, когда от них отвязаться никак не могли, а они преследовали)

Сейчас все более-менее, но возникла проблема.

Есть человек, которого я люблю. Он говорит, что тоже любит меня. Мы недавно начали жить вместе. Он первый предложил съехаться, я долго думала, что предложил из практических соображений — меньше будем платить за жильё, вдвоём проще снимать, чем каждому. Иллюзий особо не было, что он прям вот мечтает жить со мной и моими детьми от бывшего мужа. Так что когда он предложил ещё раз, думаю, ну да, и мне выгодно, и сил нет на два дома жить уже.

(Только в слиянии могут прийти мысли о том, что с вами могут мечтать жить. Ну какие мечты? Автору кажется, что она подошла к совместной жизни с трезвой головой. А на самом деле уже присвоила мужчину так, что его «практические соображения» задевали ее. Понятно почему это признак слияния?)

Стараюсь не штурманить, следить за тем, чтобы не нарушать его границы, опираться на себя. Он тоже старается, многое делает для нас, я вижу, что ему эти отношения дороги.

(Она старается опираться на себя якобы, но все его вложения рассматривает только на предмет «насколько ему дороги отношения», корону кормит)

Надеюсь, что это действительно так, а не глюк короны. Он первый начал разговоры о замужестве. Я тоже к этому поначалу отнеслась так, что говорит, видимо, думает на всех женщин это действует. Мол, даме приятно. Но невольно все же думаю, а вдруг и правда жениться собрался? Это я к тому пишу, что вроде все более-менее серьезно, не просто зажгли и побежали по своим делам.

(Полная шкатулка у автора. Друзья, вы понимаете, почему это шкатулка? Если предложение замужества не вытягивается, оно воспринимается просто как его предложение. Вы согласны или нет, вот и все. Но если это вытягивается ради шкатулки, то эти вы «подпитываете самооценку», вы это мусолите, делитесь с подружками, утром просыпаетесь и достаете и гладите, среди рабочего дня несколько раз, каждый раз когда взгрустнулось, это теперь — ваша заветная радость. Иногда вы критически ее разглядываете, так ли она натуральна, так ли она убедительна. Но потом прячете в шкатулочку и думаете, как бы теперь вытянуть подтверждение?)

Но есть проблема. Он, на мой взгляд, много пьёт. Понимаю, что люди разные, семьи разные. Но выпивать условно до 0.5 л водки через день — это как-то так для меня…

(Зато спьяну предложение сделал. Есть в алкоголиках и свои плюсы. Они пополняют шкатулку с похмелья и даже шаги делают иногда, от чувства вины и тревоги)

Я очень стараюсь не упирать руки в боки, не читать нотации. Конечно, не всегда удаётся. Бывает начинаю: ты бы столько не пил и тп. Но вроде редко очень. А меня это гнетёт.

(Понятное дело, гнетет. Так хорошо все развивается, съехались, в сторону ЗАГСа поглядывают, и вдруг… Такая досадная мелочь. Бухает как черт)

Как можно помочь человеку меньше пить, при этом не быть штурманом?

(Само желание помочь тому, что не просит о помощи и никак мучений не выражает — это уже супер-штурманство. Надо для начала снять корону Спасателя и понять, что помочь хочется себе. Себе хочется помочь и своим детям, избавив их от пьющего мужика в доме, который им даже не отец)

Ведь так и хочется взять скалку и отдубасить хотя бы словесно ) дурак же) не понимает, что себя гробит ) пьёт он если что давно так, со студенчества (ему за 40). Лаской, заботой отучать? Это ж какие-то хитрые щипцы, наверное?

(У автора такие смайлики. Она сама не страдает, улыбается, просто хочет помочь бедняшке и глупышке. Я, кстати, верю, что она не страдает. Счастье обрести наконец мужчину затмевает все опасения по поводу его пьянства. Поэтому единственная мысль о том, как его спасти, не ссорясь и не рискуя предстоящим замужеством, это — отучение лаской и заботой. Автор, отучите лаской и заботой себя от зависимости. Ваша любовная зависимость больше, чем его алкогольная)

В общем, хочется помочь (Спасательница и Штурман?..), но при этом не быть ведьмой злой, которая жизни человеку не даёт.

(Она не хочет признаться, что ведьму он сразу пошлет, и она боится выдать недовольство поэтому, а не от щедрости душевной. Для начала надо увидеть свой страх потерять этого человека, потом оценить реальную опасность и вред для детей, сопоставить с пользой, потом проститься с иллюзиями, что вы кого-то «отучите» и дальше поступать в своих интересах. Осознать конфликт интересов — раз, поступать в своих интересах — два. Скорее всего придется расстаться с ним. Вряд ли он захочет что-то всерьез менять в своих привычках ради счастья быть с автором и ее детишками)

Спасибо, что прочитали. И спасибо за блог.

Источник: Эволюция

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Последнее: Интересно наблюдать, как некоторые люди «делят границы». Своими границами они считают то, что уже присвоили в слиянии. И голову ломают, где же граница чужая проходит? Куда ни глянь, все — их. Очень сложно Штурманам понять эту мудреную науку — про границы. mariorica Добрый день. Читаю Ваш блог давно, Вы помогли три года назад выбраться из […]