Генсек НАТО проведет внеочередное заседание из-за гибели Сулеймани

05.01.2020, 19:37, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести 6 января «в срочном порядке» заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, информирует агентство ДПА со ссылкой на представителя альянса.

Заседание совета намечено на 15.00 (17.00 мск). Планируется, что на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани, передает ТАСС.

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.



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