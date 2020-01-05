Мнение: А не больно ли хорошо женщины устроились?

Доброе утро (у вас ещё утро, я знаю). Прочёл на «Яндекс.дзене» в комментах заявление одной женщины, что мужик якобы должен пахать для жены хотя на трёх работах, если нужно. И многие так считают. что, мол, только муж таки должен во всём обеспечивать семью и делать так, чтобы она ни в чём не нуждалась. И я хотел спросить — а не слишком ли вы хорошо устроились, женщины? А то, значит, когда нужно, то «феминизм» и «равноправие», а как обеспечивать семью — то только муж! Двойные стандарты, выходит?
Источник: Достало
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно. «Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС – ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Давайте изменим Украину. Такая Украина, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мошенники из РФ на нормандской встрече надуют всех, как на Олимпиаде. Только цена такому жульничеству будет неизмеримо выше / 9 декабря
- Путин ответил вопросом на вопрос о «российских наемниках» / 19 декабря
- Нефть подешевела перед новогодними праздниками / 31 декабря
- Экс-главу Кирова Владимира Быкова задержали по делу о взятке / 29 ноября
- Le Monde — РФ победила алкоголизм и может научить этому других / 30 ноября
- Парламент Азербайджана объявил о самороспуске / 2 декабря
- Эксперт назвала мешающие украинцам и белорусам нормы для получения гражданства РФ / 13 декабря
- Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 47 / 30 декабря