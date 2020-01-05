Мнение: А не больно ли хорошо женщины устроились?

Доброе утро (у вас ещё утро, я знаю). Прочёл на «Яндекс.дзене» в комментах заявление одной женщины, что мужик якобы должен пахать для жены хотя на трёх работах, если нужно. И многие так считают. что, мол, только муж таки должен во всём обеспечивать семью и делать так, чтобы она ни в чём не нуждалась. И я хотел спросить — а не слишком ли вы хорошо устроились, женщины? А то, значит, когда нужно, то «феминизм» и «равноправие», а как обеспечивать семью — то только муж! Двойные стандарты, выходит?

Источник: Достало

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