Мнение: А не больно ли хорошо женщины устроились?

05.01.2020, 19:31, Разное

Доброе утро (у вас ещё утро, я знаю). Прочёл на «Яндекс.дзене» в комментах заявление одной женщины, что мужик якобы должен пахать для жены хотя на трёх работах, если нужно. И многие так считают. что, мол, только муж таки должен во всём обеспечивать семью и делать так, чтобы она ни в чём не нуждалась. И я хотел спросить — а не слишком ли вы хорошо устроились, женщины? А то, значит, когда нужно, то «феминизм» и «равноправие», а как обеспечивать семью — то только муж! Двойные стандарты, выходит?

Источник: Достало



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно. «Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС – ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Давайте изменим Украину. Такая Украина, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика