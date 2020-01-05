Компания Ford создала окна для слепых людей

В американском автомобильном бренде Ford позаботились о людях с проблемами со зрением, создав инновационные окна. Слепые смогут сквозь них видеть.

Специалисты Ford занимались разработкой окон для людей, потерявших зрение, в коллаборации с GTB в Италии и стартапом Aedo. Новое устройство получило название «Feel The View». Принцип работы инновационной технологии состоит в том, что она создает 255 вибраций, посылаемых через стекло автомобиля. Их слабовидящий человек может чувствовать руками. Все, что от него требуется, — нажать кнопку, и устройство сделает фото пейзажа.

Изображение является высококонтрастной монохромной картинкой, преобразованной в различные оттенки серого, а технология способна преобразовать каждый из них в уникальную вибрацию разной интенсивности на окне машины. Благодаря этому незрячие люди могут «прочувствовать» пейзажи, с помощью прикосновений «разглядывая» детали. Разработчики внедрили в механизм встроенный виртуальный ассистент, добавляющий ключевые слова к изображению через динамики авто.

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