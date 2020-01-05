Наталия Медведева из Comedy Woman чуть не лишилась жизни после бурной встречи Нового года

Наталия Медведева пояснила журналистам серьезную историю из прошлого. По словам бывшей участницы Comedy Woman, она чуть не лишилась жизни после встречи Нового года.

Однажды знаменитость отмечала свой любимый праздник с друзьями. Из-за бессонной ночи Наталия Медведева очень быстро уснула, а спустя несколько минут встала и зашла на кухню, где был пожар. Как сказала звезда Comedy Woman, они с приятелями забыли выключить газовую плиту, из-за чего начал полыхать огонь. Придя в себя от шока, артистка стала будить присутствующих в доме, и совместными силами они смогли предотвратить распространение огня по всей комнате. В тот момент знаменитость решила пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Сейчас Медведева не занимается творческими проектами, так как сосредоточилась на семье. У бывшей участницы популярного телешоу двое детей, воспитанием которых она занимается с мужем. Актриса собирается вернуться на сцену после того, как наследники повзрослеют. За годы своей деятельности звезда настолько устала, что работать комиком совсем не хочет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно. «Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС – ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Давайте изменим Украину. Такая Украина, […]