Наталия Медведева из Comedy Woman чуть не лишилась жизни после бурной встречи Нового года

05.01.2020, 19:30, Разное

Наталия Медведева пояснила журналистам серьезную историю из прошлого. По словам бывшей участницы Comedy Woman, она чуть не лишилась жизни после встречи Нового года.
Однажды знаменитость отмечала свой любимый праздник с друзьями. Из-за бессонной ночи Наталия Медведева очень быстро уснула, а спустя несколько минут встала и зашла на кухню, где был пожар. Как сказала звезда Comedy Woman, они с приятелями забыли выключить газовую плиту, из-за чего начал полыхать огонь. Придя в себя от шока, артистка стала будить присутствующих в доме, и совместными силами они смогли предотвратить распространение огня по всей комнате. В тот момент знаменитость решила пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Сейчас Медведева не занимается творческими проектами, так как сосредоточилась на семье. У бывшей участницы популярного телешоу двое детей, воспитанием которых она занимается с мужем. Актриса собирается вернуться на сцену после того, как наследники повзрослеют. За годы своей деятельности звезда настолько устала, что работать комиком совсем не хочет.



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