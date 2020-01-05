Умер народный артист РФ Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
«Геннадий Венедиктович скончался», – сообщили в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, отметив, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позже, передает ТАСС.
«Эта новость нас всех выбила из колеи… Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом. Геннадий Венедиктович такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты, в основном мужского состава, конечно же, равнялись всегда на него. Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины. В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться», – отметила заведующая труппой театра Ольга Толоконникова.
Геннадий Пискунов начал работать в Детском музыкальном театре имени Сац еще во время учебы в ГИТИСе. Он исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта, «Алеко» Рахманинова.
Кроме того, Пискунов выступал на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова, участвовал в детских передачах на радио и звукозаписях.
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