Марат Башаров рассказал, что чувствует помощь матери спустя семь лет после ее смерти

Марат Башаров пояснил о своем отношении к памяти мамы. Со слов актера, даже спустя семь лет после ее смерти, он чувствует ее помощь и поддержку.

Мать кинозвезды скончалась в 2012 году. Башаров был особенно близок с Раузой Абдулловной и очень тяжело переживал ее смерть. Однако и после своего ухода, отмечает артист, она продолжает опекать сына, став ему настоящим ангелом-хранителем.

45-летний актер имеет довольно неоднозначную репутацию, нередко попадая в различные кандальные ситуации. Так, расставшись с супругой Елизаветой Шевырковой, он едва не потерял работу из-за своего взрывного характера и буквально молился, чтобы карьера продолжилась, и были новые роли. Сейчас знаменитость похудел, снова активно гастролирует и снимается в кино и на телевидении. Как свидетельствуют коллеги, для того, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю, Башаров не кодировался специально, все перемены – результат только его усилий, и сейчас он в хорошей форме.

Также исчезла скандальность в поведении звезды, он старается придерживаться здорового питания и уделять время спорту, насколько это возможно при его занятости. Как пояснил сам актер, он больше не хочет находиться на краю пропасти, сейчас в жизни ему помогает вера и мама, которую он и, спустя семь лет после ее смерти, считает своим ангелом. Интересно, что и бывшая жена, Елизавета Шевыркова, также не оставила Башарова и поддерживает все его начинания.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты рассказали о привычках, которые наносят серьезный ущерб работе почек. В первую очередь исследователи не рекомендуют курить и злоупотреблять обработанным мясом. Колбасы, сосиски, ветчина и другие мясные изделия, прошедшие обработку, могут негативно сказываться на работе почек. Из-за содержания в продуктах такого типа консервантов организм сложнее справляется со шлаками и медленнее выводит их. Также колбасы и […]