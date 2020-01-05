Самбурская во время отдыха на Бали показала поклонникам своего «пупсика»

На данный момент Настасья Самбурская наслаждается отдыхом на Бали. Во время очередной фотосессии актриса показала поклонникам в Instagram своего «пупсика».
На новом снимке знаменитость запечатлена в купальнике, верх и низ которого состоят из разных цветов. Самбурская позировала на песке, прикрыв лицо фильтром в виде маски кошки. В подписи к фотографии певица показала фолловерам своего «пупсика», которым оказался житель с лишним весом в районе живота. Он случайно попал в кадр во время прогулки на пляже. Некоторые поклонники спросили у кумира, какие у артистки и незнакомца отношения. «Жесткие, любовные», — заявила звезда «Универа». Также она иронично заявила, что отдыхающий на Бали представитель сильного пола является ее «спонсором Вазгенчиком».
В то же время подписчики Самбурской отметили ее шикарное тело щедрыми комплиментами. «Потрясающая фигура!», «Кошечка хорошая», «Какая же ты красивая!» — писали юзеры.
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