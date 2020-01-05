В Москве стартовала акция по сбору новогодних ёлок на переработку

В столице начали работать 379 мест сбора праздничных ёлок на переработку. Данная акция продлится в Москве до конца зимы.

Как рассказали журналисты, адреса точек данного действия можно найти на портале ДПиООС. Вместо того, чтобы выбрасывать ёлки, их можно отвезти на утилизацию. После этого полученную щепу применяют в загонах с животными и сельском хозяйстве, а также при оборудовании троп и улиц. Подобную «посленовогоднюю» акцию проводят в Москве с 2016 года, и ее основной целью является не только умелая утилизация елей, но и привлечение внимания российских жителей к вопросу раздельного сбора отходов.

Во время мероприятия можно привозить пихты, сосны и ели, на которых не должно быть украшений. Прием деревьев на переработку проходит бесплатно.

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